De acordo com o organizador do circuito, Ricardo Lage, são 704 quilômetros (km) de percurso, sendo o maior circuito do Brasil, com 4.912 de altimetria acumulada - Divulgação

De acordo com o organizador do circuito, Ricardo Lage, são 704 quilômetros (km) de percurso, sendo o maior circuito do Brasil, com 4.912 de altimetria acumuladaDivulgação

Publicado 02/04/2022 07:00

Casimiro de Abreu - O circuito, que reunirá cicloturistas do país inteiro, partirá de Cabo Frio, passando por Arraial do Cabo, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras e Búzios.

Em Casimiro, os ciclistas chegam na noite do dia 5. No dia 6, bem cedinho, o grupo segue para o Sana. No dia 7, a galera desce a serra até a praça Feliciano Sodré, no Centro de Casimiro. A estimativa de chegada é às 10h. De lá, os ciclistas seguem pelas estradas rurais até Barra de São João.

De acordo com o organizador do circuito, Ricardo Lage, são 704 quilômetros (km) de percurso, sendo o maior circuito do Brasil, com 4.912 de altimetria acumulada. “A proposta é fomentar esse circuito, onde o ciclista pode partir do ponto que ele quiser para desfrutar das belezas das cidades da região, incentivando ainda os comércios locais”, ressaltou Ricardo.