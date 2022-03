A participação no evento foi uma excelente oportunidade de divulgar os atrativos, eventos e projetos de Casimiro - Divulgação

Publicado 30/03/2022 08:00

Casimiro de Abreu - A feira, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo e TurisRio, com apoio da Fecomércio, marcou a retomada das atividades do setor, sendo uma oportunidade para divulgar e comercializar produtos e serviços turísticos.

Durante os quatro dias, o evento apresentou experiências focadas em Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios do Estado.

No palco de atrações culturais, Casimiro de Abreu levou o maestro Celsinho e o cantor Fernando Otz cantando as poesias do Poeta, no palco Tom Jobim. No stand do município, aconteceu a apresentação do jovem Mateus representando o Poeta Casimiro de Abreu. O artesanato do município também esteve exposto na área destinada para comercialização durante os quatro dias.

Para a secretária municipal de Turismo e Eventos, Adriana Grillo, a participação no evento foi uma excelente oportunidade de divulgar atrativos, eventos e projetos, além do contato e a troca de conhecimento com todo o trade.