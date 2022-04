A Paixão de Cristo 2022 encena uma das histórias mais difundidas e conhecidas pela humanidade: a condenação, a via da cruz, morte e ressurreição de Jesus Cristo - Divulgação/Paróquia Nossa Senhora da Saúde



Publicado 13/04/2022 19:23 | Atualizado 13/04/2022 19:34

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu realizará nesta sexta (15) e sábado (16) a peça teatral 'A Paixão de Cristo: o maior ato de amor'. O projeto organizado há mais de 15 anos pelo grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, voltará a ter a presença do público, após 2 anos de pandemia.



Na sexta (15), às 19:30h, o palco da celebração religiosa será a Praça Feliciano Sodré, no Centro do município. No sábado (16), o público do distrito Barra de São João também poderá assistir ao espetáculo, às 22h, na Praça As Primaveras.



Dirigida pelo ator Thiago Pigozzo, que desde 2011, produziu durante os 8 anos seguintes a apresentação no município, ‘A Paixão de Cristo 2022’ encena uma das histórias mais difundidas e conhecidas pela humanidade: a condenação, a via da cruz, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O texto tem fundamentação nos evangelhos encontrados na Bíblia e nas tradições religiosas.

O projeto teatral Paixão de Cristo é organizado há mais de 15 anos pelo grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora da Saúde Divulgação/Paróquia Nossa Senhora da Saúde



“A representação teatral da vida de Jesus Cristo é a nossa constante fonte de inspiração para usar a magia do teatro como uma das formas de falar direto ao coração do ser humano, sobre a paixão e morte de Jesus Cristo, para uma maior reflexão e reafirmação da fé do povo cristão. Além disso, é uma via de fomentar na população os vários meios culturais, pois o espetáculo reúne teatro, música e artes visuais, assim levando mais cultura a todos”, afirmou o diretor Thiago Pigozzo.



O espetáculo conta com Pedro Gadelha e Leandro Lucas na direção de produção e tem duração de 1h e 15m. A equipe é composta por 55 pessoas, entre elas: atores, músicos, produtores, cenógrafos, figurinistas, maquiador, direção e roteirista.



