O Seminário será no Cineteatro Meus Oito Anos, em Casimiro de Abreu, na Rua Franklin José dos Santos, nº 88, Centro - Divulgação

Publicado 12/04/2022 10:21

Casimiro de Abreu - A Fundação Cultural Casimiro de Abreu em parceria com a Casa de Leitura Casimiro de Abreu - Projeto Leitura Viva, vai realizar o 1º Seminário do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas Públicas e Comunitárias de Casimiro de Abreu.

Com o objetivo de fomentar a discussão sobre a importância de políticas públicas do Livro e Literatura e da elaboração e efetivação de planos municipais e estaduais que garantam o acesso à Literatura para a sociedade civil, o evento será realizado no dia 18 de abril, no Cineteatro Meus Oito Anos, em Casimiro de Abreu, na Rua Franklin José dos Santos, nº 88, Centro.

Com as participações das palestrantes:

Renata Costa: Ex-secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL)

Maria Chocolate: Gestora da Biblioteca Comunitária MANNS (Maria do Urias, Apolônia, Nelcina, Nilvalda e Selma) em Saracuruna, Duque de Caxias- RJ.

Natália Reis: Representante do Plano do Livro e Leitura em Nova Iguaçu.

Participe. A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição.