Criminoso foi recapturado após levantamento de dados do setor de inteligência e investigação da distrital - Divulgação

Criminoso foi recapturado após levantamento de dados do setor de inteligência e investigação da distritalDivulgação

Publicado 06/04/2022 19:36

Casimiro de Abreu - Agentes da 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu (121ª DP) prenderam, nesta quarta-feira (6), um homem que havia fugido do sistema penitenciário. Rafael Filipe de Queiróz cumpre pena por ter sido condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menor.

De acordo com a polícia, na época do crime, o elemento teria se unido a dois comparsas, sendo um menor de idade, e, com um veículo roubado e arma de fogo, roubaram um policial militar de folga. O agente procurou uma viatura e após buscas, alcançaram o automóvel. Rafael estava com um revólver calibre 38 e foi preso, então, pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

O criminoso foi recapturado após levantamento de dados do setor de inteligência e investigação da distrital. Ele foi encaminhado para a 121ª DP, onde permanece acautelado à disposição da Justiça.