O revólver foi apreendido e o criminoso encaminhado à 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ªDP) e preso em flagrante - Divulgação/PM

Publicado 19/04/2022 14:56

Casimiro de Abreu - O 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prendeu, na manhã do último domingo (17), um homem acusado do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo. O flagrante aconteceu na Rua Biabanha, nº 234, no bairro Peixe Dourado II, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu - RJ.



De acordo com a ocorrência policial, os agentes do plantão receberam informações de que em uma discussão familiar, possivelmente um elemento estaria armado. Após a guarnição proceder ao local indicado, o acusado e sua esposa permitiram a entrada da equipe em sua residência.

Ainda de acordo com a Polícia, o meliante mostrou nervosismo. Durante a revista, a arma de fogo, modelo Rossi calibre 38, foi encontrada dentro de uma mochila em cima da cama.



O revólver foi apreendido e o criminoso encaminhado à 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ªDP) e preso em flagrante. Ninguém ficou ferido.