Na ação foram apreendidos R$ 814 em espécie, uma bucha de maconha, oito pinos de cocaína e um aparelho celular - Divulgação

Publicado 18/04/2022 16:42 | Atualizado 18/04/2022 17:45

Casimiro de Abreu - A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, neste sábado (16), um homem, identificado como 'Messi', por tráfico de drogas, na Comunidade do Arroz, em Casimiro de Abreu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após denúncias anônimas de que um elemento de baixa estatura, vestido com camisa branca estaria vendendo entorpecentes na região, a busca foi realizada e os policiais capturaram o criminoso. O meliante é oriundo do bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras.

O acusado foi encontrado com R$ 814 em espécie, uma bucha de maconha no bolso e um aparelho celular. Próximo a ele, os militares apreenderam uma sacola com oito pinos de cocaína.



O meliante foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.