Publicado 22/04/2022 13:57

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu, mais uma vez, será sede da etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo nas categorias XCO e XCM, nos dias 23 e 24 de abril. O evento é organizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Ambas as categorias terão largada no Sítio Agrícola, localizado na Estrada Eduardo Zac Zuc Tahan, km 2. A etapa única de XCO terá largada às 8h, no dia 23, enquanto a etapa única de XCM acontece no dia 24, com largada às 7h. A categoria Pró terá percurso de 78 quilômetros, enquanto a categoria Light terá um percurso de 48 quilômetros.

Haverá premiação em dinheiro para os campeões e troféus para os cinco primeiros gerais nas baterias.

"Mais um grande evento que trazemos para a nossa cidade. Uma etapa que valerá o título de campeão Estadual de Ciclismo da categoria. Vai ser um evento que vamos dar o total suporte, desde a organização até a logística da competição", comentou o secretário de Esporte e Lazer, Cosme Batista.