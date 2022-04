Os times representarão os quatro grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, tendo equipes do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense - Divulgação

Publicado 28/04/2022 07:00

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu promove no próximo domingo, (dia 1), Dia do Trabalhador, o "Torneio das Torcidas". Os jogos acontecerão a partir das 8 horas no Estádio do Canutão, em Barra de São João, e no Estádio do CAEC, em Casimiro de Abreu.

Os times representarão os quatro grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, tendo equipes do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. As equipes serão formadas por jogadores amadores do município.

Os confrontos já foram definidos por sorteio pela organização. O torneio será de mata-mata com os seguintes jogos: Flamengo x Botafogo (8h) e Vasco x Fluminense (9h) . O vencedor avança para a final e os perdedores disputam o terceiro lugar do torneio.