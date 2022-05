Neste primeiro momento serão sete cursos técnicos, na modalidade on-line, que terão duração de 1 ano e 8 meses e são certificados pelo Ministério de Educação - Divulgação

Publicado 09/05/2022 14:57

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Trabalho e Renda realizou na noite de sexta-feira (06) a abertura dos cursos técnicos do Programa Municipal de Qualificação Profissional – Proquali, no distrito de Barra de São João. Trata-se de importante passo rumo à qualificação profissional no município e consequentemente o ingresso no mercado de trabalho.

Estiveram presentes os classificados no processo seletivo, o prefeito Ramon Gidalte, a primeira dama Cileia Gidalte, o secretário de Trabalho e Renda Alberto Massad, o vereador Carlos de Itamar e a representante da empresa ganhadora da licitação, Otz Consultoria e Treinamentos.

Neste primeiro momento serão sete cursos técnicos, na modalidade on-line, que terão duração de 1 ano e 8 meses e são certificados pelo Ministério de Educação. São eles: informática, administração, edificações, eletrotécnica, mecânica, segurança do trabalho e logística.

O prefeito Ramon Gidalte falou da importância de poder qualificar os jovens e adultos pensando no processo de desenvolvimento do município.

“Foram disponibilizadas neste primeiro momento 200 vagas de cursos técnicos para Casimiro de Abreu e 220 em Barra de São João. Só aqui no segundo distrito tivemos uma média de 550 inscrições. São os nossos munícipes buscando cada vez mais se qualificar. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para poder oferecer mais cursos profissionalizantes para a população”, disse.

Durante a cerimônia a palestrante Elomar Fontes deu uma palavra motivacional aos alunos presentes. O aluno Victor Hugo de Oliveira Martins, representando todos os alunos dos cursos técnicos de Barra de São João, assinou o termo de compromisso juntamente com o prefeito Ramon Gidalte e o secretário de Trabalho e Renda, Alberto Massad.