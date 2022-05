O torneio terá a primeira fase realizada de forma remota e as finais serão realizadas de forma presencial - Divulgação

Publicado 04/05/2022 08:00

Casimiro de Abreu - O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no distrito de Barra de São João, vai receber no dia 15 de maio, o 1° Campeonato de Esportes Eletrônicos de Casimiro de Abreu, às 10 horas. Competição inédita, voltada ao crescente setor de e-Sports, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio da Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos (FFDE) e da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos (CBDEL). Haverá premiação de R$ 2 mil.

A competição contempla dois jogos: Free Fire e Fifa 22. O torneio terá a primeira fase realizada de forma remota e as finais serão realizadas de forma presencial.

No jogo Free Fire o campeonato será formado por torneios levando em consideração a quantidade de equipes inscritas. Cada time deve ser composto por quatro jogadores e mais um reserva, totalizando cinco por time. Já no Fifa 22 a inscrição é individual.

“Esse evento vai ser maior ainda do que foi realizado em Casimiro de Abreu no mês passado. Já temos 340 pessoas inscritas. Todos estão super animados, a aceitação do público foi enorme. Todos estamos empenhados em fazer um evento onde toda a família possa aproveitar e conhecer o esporte eletrônico mais de perto”, disse Sandro Magorno, presidente da Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita no torneio até o dia 08 de maio, pelo Instagram: @ffde.esports ou telefone (22) 92000-3787 (Sandro Magorno).