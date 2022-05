Para o prefeito Ramon Gidalte, esse é o início do processo de desenvolvimento do município - Divulgação

Publicado 04/05/2022 11:00

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realizou a abertura dos cursos técnicos do Programa Municipal de Qualificação Profissional – Proquali, na última sexta-feira, dia 29.

Estiveram presentes os classificados no processo seletivo, o prefeito Ramon Gidalte, o secretário de Trabalho e Renda Alberto Massad e os representantes das empresas ganhadoras da licitação, Otz Consultoria e Treinamentos e a Fox Treinamentos.

Neste primeiro momento serão oito cursos técnicos, na modalidade on-line, que terão duração de 1 ano e 8 meses e são certificados pelo Ministério de Educação.



Para o prefeito Ramon Gidalte, esse é o início do processo de desenvolvimento do município.



“Como gestor sou cobrado por soluções imediatas para os problemas do município. Mas nem tudo tem soluções imediatas. Estou trabalhando para deixar um legado de desenvolvimento em Casimiro de Abreu. Quero transformar o município em um lugar de oportunidades e à qualificação da nossa população é o primeiro passo, depois virão as empresas e os empregos “, ressaltou o prefeito lembrando da criação da área da Zona Especial de Negócios.



Os cursos técnicos são fundamentais hoje em dia. São mais específicos e com isso facilitam a entrada do jovem no mercado de trabalho. Para Laura Camilly, aluna do curso de Técnico em Logística, essa oportunidade vai fazer muita diferença em sua vida profissional.



“Esse curso vai me ajudar tanto no meu trabalho quanto na faculdade. É a primeira vez que vemos essas oportunidades em Casimiro, vai ser um diferencial na vida dos jovens do nosso município”, declarou Camilly.



E na próxima semana, dia 06 de maio, acontecerá a abertura dos cursos em Barra de São João