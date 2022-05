Fechando a programação, no domingo (29), a partir das 19h, terá o show do cantor Bira Belo - Divulgação

Fechando a programação, no domingo (29), a partir das 19h, terá o show do cantor Bira Belo Divulgação

Publicado 09/05/2022 14:27

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial para a Festa de Rio Dourado, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de maio.

A festa será aberta na sexta-feira, com um Louvor da Igrejas Evangélicas, às 19h.

No sábado, às 6h, a alvorada anuncia a chegada do dia, seguido do desfile cívico da Escola de Rio Dourado e a chegada do Pedal turístico. A tarde, muitas atividades culturais e o torneio de Futvôlei. Fechando o dia, às 22h, show com Bonde do Forró.

No domingo (29), a partir das 9h, acontecem as provas funcionais de Bota, Lança e Garupa. Às 10h, vai rolar o encontro de Jipeiros. Às 13h, a tradicional cavalgada, saindo do Palmital até Rio Dourado.

Durante a tarde, vão acontecer ainda atividades recreativas e o torneio de Futmesa. Fechando a programação, a partir das 19h, show com o cantor Bira Belo.

De acordo com a secretária de Turismo, Adriana Grillo, neste ano, a festa conta com resgate de tradições locais, além de atividades que aproveitam o potencial turístico da região. “Essa é a proposta da Prefeitura, resgatar as festas tradicionais da nossa cidade, valorizando nossa cultura e nossas raizes”, ressaltou.