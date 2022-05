De acordo com a Polícia Civil, os meliantes se enquadram nos crimes de Homicídio Duplamente Qualificado, Tráfico de Drogas e Porte de Arma de Fogo - Divulgação

Publicado 17/05/2022 17:03 | Atualizado 17/05/2022 17:31

Casimiro de Abreu - Os criminosos Raul Rodrigues Ribeiro, Rafael Costa, Altair da Silva Bento Muller, João Batista Valadão Cândido Júnior e Matheus Felipe Araújo Gomes foram presos na última semana, pela Polícia Civil, na nova fase da Operação Sicário, em Casimiro de Abreu. Assista ao vídeo:

De acordo com a Polícia Civil, os meliantes se enquadram nos crimes de Homicídio Duplamente Qualificado, Tráfico de Drogas e Porte de Arma de Fogo. Ambos foram encaminhados para a 121ªDP - Delegacia de Casemiro de Abreu.A Operação Sicário é coordenada pelo delegado titular Roberto Ramos, e tem por finalidade prender todos criminosos que cometeram delito contra a vida na cidade de Casimiro de Abreu. A Civil explicou que a investigação iniciou com o inquérito policial que apurava o desaparecimento de um jovem de 17 anos, que tinha ligação com o tráfico de drogas. Assim a investigação se desenvolveu e constatou que o jovem foi chamado quando estava em casa por um colega e levado por cinco infratores para local isolado, na beira de um rio, localidade na qual foi julgado e executado com golpes de madeira efetuados pelos 5 infratores.A investigação apurou que o jovem de 17 anos foi morto por ter anteriormente cometido homicídio de um desafeto da mesma facção e filiado a um outro líder, assim houve reclamação para a liderança maior da facção criminosa Comando Vermelho que determinou a morte do jovem que atuou sem o aval da liderança.Também foi descoberta a existência de um "tribunal do tráfico" na cidade de Casimiro, havendo inclusive a procura de tal tribunal por comerciantes locais para resolverem litígios particulares.A Operação Sicário trata-se de uma metodologia de trabalho apoiada nas etapas inteligência, investigação e ação que tem por finalidade cessar os crimes de homicídios e assim preservar a vida.Somente nos últimos 30 dias foram efetuadas 10 prisões de pessoas ligadas ao delito de homicídio.