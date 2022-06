A festa do padroeiro do distrito de Barra de São João, São João Batista, promete agitar a região - Divulgação

Publicado 04/06/2022 09:00

Casimiro de Abreu - A Festa de São João Batista, padroeiro do distrito de Barra de São João, vai esquentar as noites na praça As Primaveras, nos dias 24, 25 e 26 de junho, com shows, dança de quadrilha, apresentações culturais, feira de artesanato, além de brincadeiras e comidas típicas. O cantor Michel Teló encerra a festividade no domingo, a partir das 23 horas.

As comemorações começam na sexta-feira, com a tradicional alvorada da Banda Santa Cecília. Às 5h30 da manhã, os músicos saem de frente da sede da Sociedade Musical e percorrem as ruas do distrito, tocando e encantando os moradores.

A partir das 18h, apresentação do cantor e compositor Fernando Otz, na praça As Primaveras. Às 18h, sai a procissão com a imagem de São João percorrendo e abençoando a cidade. Às 19h, a missa campal, seguida do show do Frei Zeca, às 21h.

E como não pode faltar quadrilha, às 22h, acontece a apresentação do grupo Lua de Prata, resgatando e mantendo viva essa tradição.

Encerrando a noite, muito forró pra esquentar com o grupo Trio Forrozão.

No sábado (25), às 16h, show com Manos do Forró. Às 19h, apresentação da quadrilha Real Palace. Às 22h, show com a sanfoneira Bia Socek. E às 23h30, apresentação do cantor Vinícius Fragoso.

No domingo (26), muito forró com show de Labaredas do Forró, às 16h, e Baião Lunar, às 20h. Encerrando a programação, show com o cantor Michel Teló, a partir das 23h.