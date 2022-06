O título, reivindicado há anos, vai dar mais força aos eventos para atrair mais turistas e desenvolver o lugar", afirma a deputada Adriana Balthazar. - Divulgação

O título, reivindicado há anos, vai dar mais força aos eventos para atrair mais turistas e desenvolver o lugar", afirma a deputada Adriana Balthazar.Divulgação

Publicado 21/06/2022 08:21 | Atualizado 21/06/2022 08:23

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu pode ganhar o título de "Capital da Poesia". O reconhecimento, fruto do projeto de lei 5.919/2022, da deputada Adriana Balthazar (PSD), foi aprovado em discussão única pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta terça-feira (14). A proposta aguarda sanção do governador Cláudio Castro (PL).

“Os artistas da cidade fazem diversos eventos para divulgar a marca do município, que é a poesia de Casimiro de Abreu. O título, reivindicado há anos, vai dar mais força aos eventos para atrair mais turistas e desenvolver o lugar”, afirma Adriana Balthazar.



O presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, Marco Navega, destaca que Casimiro tem um potencial turístico enorme, com cachoeiras, rios, serra e locais históricos. Segundo ele, o que falta para o município é visibilidade, por isso comemorou a aprovação do projeto de lei na Alerj.