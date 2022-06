Na justificativa, a parlamentar Adriana Balthazar (PSD) cita a realização de movimentos e eventos artísticos em Casimiro de Abreu e demonstra a importância em conceder o título ao município - Divulgação

Publicado 17/06/2022 09:03 | Atualizado 17/06/2022 09:06

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu pode ganhar oficialmente o título de "Capital da Poesia". O reconhecimento, pedido pelo projeto de lei 5.919/2022, da deputada Adriana Balthazar (PSD), será votado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta terça-feira (14).

Na justificativa, a parlamentar cita a realização de movimentos e eventos artísticos em Casimiro de Abreu e demonstra a importância em conceder o título ao município.

“Os artistas da cidade fazem diversos eventos para divulgar a marca do município, que é a poesia de Casimiro de Abreu. O símbolo da cidade influencia os moradores poetas, que já pintaram os muros do município com versos famosos e anônimos. O título, que a cidade já reivindica há anos, vai dar mais força aos eventos para atrair mais turistas e desenvolver o lugar”, afirma Adriana Balthazar.



O presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, Marco Navega, afirma que Casimiro tem um potencial turístico enorme, com cachoeiras, rios, serra e locais históricos. Segundo ele, o que falta para o município é visibilidade, por isso comemorou a votação do projeto de lei na Alerj.

“Casimiro é um tesouro ainda desconhecido, infelizmente. Temos distritos de beleza ímpar, como Barra de São João, que tem um rio com passeios e um polo gastronômico que começou a se desenvolver. A paisagem da cidade é tão bonita, que em diversos pontos estão sendo feitas gravações de novelas por simularem bem as paisagens do Pantanal Matogrossense”, lembra Navega.

De importância histórica e cultural, a cidade leva o nome de um dos mais importantes poetas do romantismo brasileiro do século 19: Casimiro José Marques de Abreu. Nascido em Barra de São João, distrito da cidade, em 1839, ele deixou uma das principais obras do movimento artístico, chamada “Meus oito anos”. O prodígio Casimiro morreu jovem, com apenas 21 anos. O poeta é o patrono da cadeira número seis na Academia Brasileira de Letras (ABL).