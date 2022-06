Famílias que possuem entes sepultados no Cemitério de Palmital devem comparecer no local, das 9h às 16h, munidos dos documentos de RG, CPF, comprovante de residência e certidão de óbito - Divulgação

Publicado 13/06/2022 14:32

Casimiro de Abreu - A partir do dia 20 de junho, a Prefeitura de Casimiro de Abreu dá continuidade ao recadastramento de propriedade dos jazigos do Cemitério Municipal de Palmital, em Barra de São João.

O objetivo da ação, que será realizada pela Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, é atualizar o banco de dados do município e oficializar as informações. As famílias que possuem entes sepultados no Cemitério de Palmital devem comparecer no local, das 9h às 16h, munidos dos documentos de RG, CPF, comprovante de residência e certidão de óbito.

O recadastramento foi necessário em razão da existência de um alto número de sepulturas abandonadas, e também das dificuldades da administração do cemitério em localizar os concessionários.

“Precisamos identificar os jazigos abandonados e mapear todo o cemitério facilitando a identificação das sepulturas e concedendo os documentos a todos os concessionários. Após este trabalho em Barra de São João vamos avançar para os demais distritos do município”, disse Denison Rangel, administrador dos cemitérios da cidade.