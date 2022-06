59 títulos e termos de posse foram entregues, levando dignidade às famílias que de ‘sem-terra’, passaram a ser ‘com terra' - Divulgação

Publicado 17/06/2022 19:43 | Atualizado 17/06/2022 20:03

Casimiro de Abreu - Nesta quinta-feira, (16), o deputado federal, Felício Laterça (PP-RJ), participou de um momento histórico no assentamento Visconde, em Casimiro de Abreu. O parlamentar entregou os títulos de propriedade aos produtores rurais que vivem no local. Ao todo foram 59 títulos e termos de posse, levando dignidade às famílias que de ‘sem-terra’, passaram a ‘com terra, como muitos deles fizeram questão de falar.



O evento contou, ainda, com a presença do prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gildate, do presidente da Câmara, o vereador Marquinho da vaca eletrônica, (eleito 4 vezes e o mais votado da história do município) e do superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Leandro Pires Conti Guimarães.



De acordo com Conti, todo o resultado satisfatório foi fruto de parceria e muito trabalho. “Conseguimos fazer uma grande festa. O apoio da prefeitura e a parceria do deputado Laterça, foram fundamentais para realizarmos essa entrega de títulos. Ela é o resultado de muito trabalho de todos os servidores da superintendência. Parceria, isso é fundamental para ternos outras realizações como essa”, destacou.

Para Felício Laterça esta é mais uma vitória para a população fluminense. "Como delegado da Polícia Federal eu já conhecia a realidade e os problemas dos assentamentos. Então, na minha pré-candidatura, em 2018, tive um olhar especial para essa questão. Devo ressaltar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, tem feito algo inédito no Brasil, sendo o governo que mais entregou títulos nos últimos 14 anos, e isso em 3 anos e meio. Estamos fazendo o nosso 'dever de casa', cumprindo nosso papel", disse.



O deputado ressaltou, ainda, a importância dessa ação para todos. "No Rio de Janeiro estamos começando a entrega de títulos, junto com o INCRA, aqui, em Visconde, e é emocionante ver as pessoas felizes, pela realização de um sonho. Foi uma grande alegria ver a felicidade das pessoas e ouvir suas histórias. Foram 20 anos de luta para essas famílias, e nós, que estamos nessa batalha também, nos sentimos realizados".