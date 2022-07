A previsão de inauguração da primeira etapa, que é o ambulatório e o centro de imagens, é no final de agosto - Divulgação

A previsão de inauguração da primeira etapa, que é o ambulatório e o centro de imagens, é no final de agostoDivulgação

Publicado 01/07/2022 09:45 | Atualizado 01/07/2022 09:50

Casimiro de Abreu - Foi dado o pontapé inicial das obras da unidade de saúde que estava fechada há 16 anos. O hospital passará por obras para montagem de um centro de imagens, quatro centros cirúrgicos novos, com 33 leitos (contando com os leitos da retaguarda serão 46 ao todo), e um ambulatório com 18 especialidades. A estimativa é que se façam, por mês, 600 cirurgias (de média e baixa complexidade); 1500 exames, podendo chegar até 2 mil, e mais de 5 mil consultas.



A previsão de inauguração da primeira etapa, que é o ambulatório e o centro de imagens, é no final de agosto. E, a segunda etapa, que é o centro cirúrgico, no final de outubro.

Além dos moradores de Casimiro de Abreu, cidades da região dos lagos e norte fluminense, serão beneficiados.



"Esse pontapé inicial faz parte de um sonho. Muitas pessoas doentes saiam de madrugada com vans e ônibus para realizar seu procedimentos de saúde na capital. Isso vai acabar" Disse o Deputado Felício Laterça que pediu a reabertura ao Governador Cláudio Castro.



O hospital fica na Rod. Amaral Peixoto, nº 895, Casimiro de Abreu, Barra de São João – RJ.