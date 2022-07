O palhaço Tititi, marcou presença na festa dos 50 anos da Biblioteca Tiradentes e espalhou muitos sorrisos e brincadeiras - Divulgação

O palhaço Tititi, marcou presença na festa dos 50 anos da Biblioteca Tiradentes e espalhou muitos sorrisos e brincadeirasDivulgação

Publicado 08/07/2022 13:37

Casimiro de Abreu - Sucesso absoluto entre crianças e também entre os adultos, o Circo da Cultura, com o palhaço Tititi, marcou presença na festa dos 50 anos da Biblioteca Tiradentes, na tarde desta quarta-feira, dia 6. Foram muitos sorrisos, brincadeiras e uma tarde recheada de muita diversão e alegria.

“Eu agradeço muito a todos os diretores escolares e professores que trouxeram as turminhas para prestigiarem o evento. É lindo ver o sorriso no rosto de cada criança e essa integração de todos com a Cultura do município.” disse Luciana Garcia, presidente da Fundação Cultural.