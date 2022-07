A ação teve a parceria da 4ª Companhia de Polícia Militar e da 121ª Delegacia de Polícia Civil, participaram também agentes da Guarda Civil Municipal, e policiais do PROEIS - Divulgação/Cláudio Pacheco

Publicado 08/07/2022 13:00 | Atualizado 08/07/2022 13:01

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Segurança Pública de Casimiro de Abreu iniciou na noite desta quinta-feira, dia 7, a operação Choque de Ordem nas entradas do distrito de Barra de São. A ação tem como objetivo prevenir a ação de criminosos, coibir a circulação de motocicletas irregulares que podem ser utilizadas para a prática de crimes, e busca de pessoas que possam estar com pendências junto à justiça. Foram realizadas abordagens a pessoas que apresentavam comportamentos suspeitos, que trafegavam a pé, em bicicletas e veículos (motos e carros).

A ação teve a parceria da 4ª Companhia de Polícia Militar e da 121ª Delegacia de Polícia Civil, participaram também agentes da Guarda Civil Municipal, e policiais do PROEIS.

“Estamos intensificando essas ações para coibir a prática de assaltos e roubos que vêm ocorrendo em Barra de São João. Queremos oferecer mais segurança e tranquilidade para a população, principalmente neste período de festividade, com a realização do Festival de Crustáceos e Frutos do Mar”, destacou o secretário de Segurança Pública, Wellington Lima.

A operação é uma ação contínua das forças de segurança do município na busca pela tranquilidade da população e ordenamento da cidade.