Os melhores mesas tenistas do Estado do Rio de Janeiro participaram da competição, nos dias 16 e 17 de julho, em Barra de São João - Distrito de Casimiro de AbreuDivulgação/José Eduardo Vieira

Publicado 18/07/2022 13:53

Casimiro de Abreu - O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no distrito de Barra de São João, reuniu no último final de semana os melhores mesas tenistas do Estado do Rio de Janeiro. O evento tem a realização da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu.

No sábado ocorreu a competição da modalidade com cerca de 60 atletas inscritos nas categorias iniciantes e amadores. Já o domingo foi marcado com ótimos jogos com disputas acirradas no Open de Tênis de Mesa. Foram 85 atletas federados participando do evento nas categorias Categorias Praticantes A e B; Feminino; Sub-21; Veterano 40; Veterano 50 e Absoluto A e B.

"Barra de São João foi a capital do Tênis de Mesa neste final de semana. Os atletas participantes puderam desfrutar de uma estrutura de nível de competição nacional. Os atletas e técnicos elogiaram muito a organização do evento. O tênis de mesa é uma das modalidades que mais cresce na Costa do Sol com centros de treinamentos em Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Araruama", disse Evandro Manhães, organizador do evento.