Janeci da Conceição, moradora de Rio das Ostras, foi a primeira a pegar um livro e garantiu altas aventuras com o Almanaque da Turma da Mônica - Divulgação

Publicado 11/07/2022 13:45

Casimiro de Abreu - A Fundação Cultural, por meio da Biblioteca Tiradentes, realizou na última quarta-feira, dia 6, na Rodoviária de Casimiro de Abreu, o lançamento do Projeto de incentivo à leitura “Livro Viajante''.

Com uma geladeira adesivada e uma placa explicativa sobre o Projeto, localizadas na Rodoviária do município, o Livro Viajante é uma oportunidade de fazer com que as pessoas que passam todos os dias pelo espaço possam ter mais acesso ao universo da leitura e da literatura.

Janeci da Conceição, moradora de Rio das Ostras, foi a primeira a pegar um livro e garantiu altas aventuras com o Almanacão da Turma da Mônica. “Quando eu voltar para casa vou ler a história. É muito legal poder pegar um livro e ler no caminho.” disse Janeci.

Os livros expostos na geladeira podem ser levados sem a obrigação de serem devolvidos. Mas, caso as pessoas que pegaram um livro queiram devolver, é só retorná-los à geladeira.

Marjorie Marins, bibliotecária responsável pela Biblioteca Tiradentes, falou sobre a inauguração do Projeto Livro Viajante: “É uma alegria ver a Biblioteca Tiradentes sendo expandida por meio do Projeto Livro Viajante. Esse Projeto é um sonho da equipe da Biblioteca sendo realizado.” disse Marjorie.

Além do lançamento do Projeto, o professor de Teatro, Leandro Triervailler, realizou com alunos da Oficina de Teatro da Fundação Cultural uma apresentação artística no espaço.