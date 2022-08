É lindo ver todo mundo encantado com a presença do animal dentro do hospital." disse Adriana Sinhoreli, diretora da unidade hospitalar - Divulgação

É lindo ver todo mundo encantado com a presença do animal dentro do hospital." disse Adriana Sinhoreli, diretora da unidade hospitalarDivulgação

Publicado 01/08/2022 13:34 | Atualizado 01/08/2022 13:36

Casimiro de Abreu - A direção do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes iniciou na tarde da última quarta-feira, dia 27, o Cãoterapia, Projeto de Terapia Assistida por animais.



Mila, a labradora que encantou os profissionais de saúde e principalmente os pacientes, inaugurou o Projeto fazendo uma extensa visita que foi da ala pediátrica até a recepção da emergência.



Pedro Miguel da Rosa, de 11 anos, foi o primeiro a receber a visita da labradora. Se recuperando após quebrar o braço numa partida de futebol, o pequeno Pedro abriu um sorriso ao encontrar a Mila. “Eu nunca imaginei encontrar um cachorro dentro do hospital. Foi muito legal. A Mila é muito calma.” disse o menino acompanhado de sua mãe.



Toda quarta-feira, guardas civis municipais do Departamento de Operações com Cães, dirigido pela guarda Aline Reis, da Secretaria de Segurança Pública, estarão no Hospital Municipal com os agentes de quatro patas.



A pediatra Larissa Osório, falou da importância da terapia com cães para os pacientes do hospital: “O Cãoterapia é um projeto maravilhoso. Em especial para as crianças, é difícil entender o porquê elas estão no hospital. A presença dos cães auxilia na redução do estresse e gera momentos de alegria e descontração.” disse a médica.



“Estamos sempre buscando oferecer aos nossos pacientes um atendimento cada vez mais humanizado. E sabemos que sempre podemos ir além. O Cãoterapia é mais uma dessas ações. É lindo ver todo mundo encantado com a presença do animal dentro do hospital.” disse Adriana Sinhoreli, diretora da unidade hospitalar.



Para que a permanência do animal seja realizada de forma segura dentro das instalações hospitalares, o projeto segue um protocolo de exigências para cumprimento de normas da Vigilância Sanitária, de acordo com Lei Estadual nº 9328, de 15 de junho de 2021. Sendo elas:



- Os animais visitadores devem ter comportamento dócil e responder corretamente aos comandos do condutor;

- Os animais devem ser acompanhados por pessoas treinadas (adestradores da Guarda Municipal), que conheçam seu estado de saúde e condicionamento físico dos mesmos;

- O acompanhamento do estado de saúde dos animais deve ser anual: coleta de exames de fezes (Giardia Lamblia, Salmonella spp, Campylobacter spp), tratamento anti-parasitológico e atualizações de vacinas de acordo com a raça;

- Possuir exames negativos para parasitoses e ácaros;

- Não possuir pulgas e carrapatos e sem queda excessiva de pelos;

- A visita dos animais à unidade hospitalar deverá ser agendada previamente pela instituição;

- Deverá ser acompanhado por um adestrador;

- O médico do paciente deverá consistir com a visita do animal;

- Registro do animal visitador;

- Seguir as exigências composta na Lei Estadual.

"Pensamos em montar esse projeto após termos lido alguns artigos científicos que demonstraram a melhora significativa dos pacientes que eram submetidos ao tratamento. A Terapia Assistida por Animais é desenvolvida no mundo inteiro, e não poderia ser diferente aqui. Reunimos então parceria com o canil, onde os cães passam por treinamento adequado para esse tipo de trabalho, são cachorros selecionados, vacinados, obtendo o atestado de saúde do veterinário e por ser ambiente hospitalar os cachorros tomam banho com a clorexidina (sabão degermante de uso hospitalar) dando segurança ao tratamento." Disse Luana Silva, coordenadora de enfermagem.



Sobre os cães da Secretaria de Segurança Pública:



O Departamento de Operações com Cães age principalmente na parte educativa, preventiva, ostensiva e repressiva. Seu principal foco educativo/social é feito em escolas, asilos e agora no hospital com esse projeto.



A Guarda Civil Municipal de Casimiro de Abreu já realiza operações e projetos sociais com os cães, participando de diversos eventos e ações. São cães devidamente treinados e preparados para serviços de proteção, detecção, busca e resgate, e agora na parte terapêutica, a cinoterapia.