As aulas presenciais são ministradas por professores voluntários e totalmente gratuitas, dois dias da semana, à noite, e aos sábados, de 7h30 às 12h50, na sede Segunda Igreja Batista de Casimiro de AbreuDivulgação/Michelle Reis

Casimiro de Abreu - O sonho de ingressar em uma Universidade está ao alcance daqueles que entendem a importância do Ensino Superior para uma formação mais crítica e qualificada. O projeto de educação popular “Emancipa Casimiro”, um preparatório para quem está cursando o último ano ou já terminou o Ensino Médio, está com inscrições abertas até o fim deste mês de agosto. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo número 22 99800-7374 ou pelo Facebook @emancipacasimiro.



As aulas, presenciais, são ministradas por professores voluntários e totalmente gratuitas, dois dias da semana, à noite, e aos sábados, de 7h30 às 12h50, na sede Segunda Igreja Batista de Casimiro de Abreu.



Depois de dois anos afastados da sala de aula, em virtude da pandemia, o Emancipa Casimiro, reabre as portas aos alunos. O projeto, que completou cinco anos, tem feito a diferença na vida de alunos, sobretudo os da rede pública de Casimiro de Abreu, contribuindo com a aprovação de dezenas de jovens às universidades públicas.



“No período da pandemia, o projeto disponibilizou materiais auxiliares aos alunos, aulas em material digital, inclusive aula no formato de áudio, para auxiliar a compreensão das apostilas. Outra ação do projeto foi a criação de uma rede de solidariedade para captação de doações e distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade”, explicou o coordenador do Emancipa Casimiro, professor Fabiano de Souza Vieira.



Ele, com sua experiência de sala de aula e convivência com estudantes, relembra que sempre se perguntava qual seria destino dos alunos do Ensino Médio, em relação à continuidade dos estudos, e que a falta de perspectiva o motivou a se juntar a outros educadores para oferecer o preparatório, estimulando o ingresso dos estudantes nas melhores instituições de ensino.

“Era muito doloroso observar tantos jovens e adultos com tanto potencial, no subemprego, desempregados, na informalidade, sem formação. A partir desse quadro, nos empenhamos em contribuir para uma nova realidade. Assim, temos, ao longo desses cinco anos de Emancipa Casimiro, dezenas de aprovações: UFRJ, UERJ, UFF, CEDERJ, UENF, FEMASS e tantos outros bolsistas pelo Prouni. Temos também servidores públicos, resultado de outro viés de nosso projeto, o “pré-concurso”. E o mais gratificante, ver que tudo isso foi construído por voluntários, em parceria com a Segunda Igreja Batista, na pessoa do Pastor Francisco José, que desde o início acreditou e vem apoiando essa parceria”, declarou professor Fabiano.