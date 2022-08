As vias beneficiadas com as obras de infraestrutura são: Avenida Nelore, Rua Pitangueiras, Braford, Charoles, Montana, Girolanda, Simental, Pardo Suíço, Indubrasil, Jersey e Caracú - Divulgação

Publicado 24/08/2022 14:10 | Atualizado 24/08/2022 14:27

Casimiro de Abreu - A paisagem e a infraestrutura de 11 ruas de terra começaram a ser transformadas no Loteamento Campo Belo, no distrito de Barra de São João. A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, deu início às obras de drenagem pluvial e pavimentação da localidade, atendendo a uma antiga reivindicação da população.

Neste primeiro momento, as máquinas estão na preparação solo para posteriormente começar o manilhamento, seguido do pavimento intertravado, cujo o tipo de piso feito com blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral e por atrito entre as peças. O piso é permeável, oferecendo excelentes ganhos ambientais.

As vias beneficiadas com as obras de infraestrutura são: Avenida Nelore, Rua Pitangueiras, Braford, Charoles, Montana, Girolanda, Simental, Pardo Suíço, Indubrasil, Jersey e Caracú.