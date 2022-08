A princípio as motocicletas ficarão em Barra de São João com o objetivo de intensificar o policiamento, prevenindo e coibindo a ação de criminosos na cidade - Divulgação

A princípio as motocicletas ficarão em Barra de São João com o objetivo de intensificar o policiamento, prevenindo e coibindo a ação de criminosos na cidadeDivulgação

Publicado 11/08/2022 11:11 | Atualizado 11/08/2022 11:18

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Segurança Pública implantou uma nova modalidade de patrulhamento que entrou em operação nesta terça-feira, dia 09: o motopatrulhamento. Duas motocicletas foram disponibilizadas pelo 32° Batalhão da Polícia Militar de Macaé e estão à serviço dos policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que atuam no município em conjunto com a Guarda Civil Municipal, e já contam com duas viaturas no policiamento diário no município.

A princípio as motocicletas ficarão em Barra de São João com o objetivo de intensificar o policiamento, prevenindo e coibindo a ação de criminosos na cidade. Conforme a necessidade e informações de inteligência elas serão deslocadas para os outros distritos.

“É um reforço importante que recebemos. O motopatrulhamento é mais rápido e eficiente e vem para complementar o patrulhamento que já é realizado, tanto pelo Proeis quanto pelos guardas civis municipais. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais segurança à população”, disse o secretário de Segurança Pública, Wellington Lima.