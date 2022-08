As inscrições acontecem nesta terça (30) e quarta feira (31) - Divulgação

Publicado 29/08/2022 13:40 | Atualizado 29/08/2022 13:50

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Trabalho e Renda vai abrir um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas para o cadastro reserva do projeto Bolsa Estágio.

As inscrições acontecem nesta terça (30) e quarta feira (31) de agosto. No dia 30, na Secretaria de Trabalho e Renda, rua Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 107, Centro – Casimiro de Abreu. E, no dia 31, na Subsecretaria de Trabalho e Renda, no Centro Administrativo Municipal Célio Sarzedas End. Av. Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo Alegre - Barra de São João.

A convocação será em setembro e o contrato será até dezembro de 2022.