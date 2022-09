Nas caravanas, os clientes poderão participar do sorteio de geladeiras e trocar lâmpadas gratuitamente, contar com serviços oferecidos por uma unidade de atendimento móvel e se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica - Divulgação

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras - A Enel Distribuição Rio realiza, nas próximas terça e quarta-feira (13 e 14/9), novas edições da Caravana #EnelPorVocê, dessa vez em Casimiro de Abreu e em Rio das Ostras, respectivamente, em parceria com as prefeituras municipais. Nesses mesmos dias, serão inauguradas as subestações de Casimiro de Abreu, na cidade de mesmo nome, e Entroncamento Lagos, em Rocha Leão.



Nas caravanas, os clientes poderão participar do sorteio de geladeiras e trocar lâmpadas gratuitamente, contar com serviços oferecidos por uma unidade de atendimento móvel e se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, desde que se enquadrem nos pré-requisitos do programa do Governo Federal. Adicionalmente, a companhia realizará mutirões de manutenções na rede elétrica dos municípios, como poda de árvores próximas à rede elétrica e correção de possíveis defeitos na rede.



No dia 13, a Caravana #EnelPorVocê começará às 9h, na Praça Feliciano Sodré, que fica na Rua Prefeito Alpheu Marchon, em Casimiro de Abreu. Já no dia 14, a iniciativa acontece no Parque da Cidade, no final da Avenida Inajara, em Nova Cidade, Rio das Ostras, no mesmo horário. Até as 16h, os clientes da companhia poderão trocar, gratuitamente, lâmpadas incandescente ou fluorescente – exceto modelos tubulares –, que têm alto consumo de energia, por outra nova, de LED, até 80% mais econômica e 10 vezes mais durável que os modelos antigos.



Também estará à disposição da população a Carreta da Troca de Geladeiras, um veículo equipado com maquete que explica desde a geração da energia até a chegada nas casas. Os clientes poderão participar do sorteio do programa Troca de Geladeiras. Os interessados em concorrer as 100 geladeiras eficientes (50 para famílias de Casimiro de Abreu e 50 para Rio das Ostras), poderão se cadastrar no estande do projeto, montado nos mesmos endereços da Caravana, entre os dias 9 e 12, das 9h às 17h.



O sorteio será realizado no dia 12/9 (segunda) em Casimiro e 13/9 (terça) em Rio das Ostras, ambos às 17h. Para participar, o cliente deve ser consumidor residencial ou rurais e titular da conta de energia. Também é necessário estar adimplente com a Enel, não ter processo judicial aberto contra a empresa e ter uma geladeira ineficiente funcionando para que possa ser efetuada a troca.

Uma unidade de atendimento móvel também ficará nos locais, disponibilizando todos os serviços das lojas físicas da empresa, como parcelamentos, religações, negociações de débitos, ligações novas e troca de titularidade. Os moradores de baixa renda do município, que possuem o Cadastro Único e se enquadram nos pré-requisitos do programa, também terão atendimento para se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia elétrica.



Outras ações



Os clientes dos municípios poderão participar da Van Experience, um veículo adaptado com equipamentos interativos e recursos audiovisuais, além de ferramentas de inclusão e acessibilidade. A proposta é proporcionar uma experiência única e inovadora, apresentando aos visitantes a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as fontes de energia utilizadas no Brasil e no mundo.



A Caravana #EnelporVocê conta com a parceria das prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, que estarão nos locais com uma série de ações. Entre elas, ações sociais, de saúde e de cunho educacional.



Em Rio das Ostras será possível o cliente negociar de débitos em condições especiais e exclusivas para o evento, em parceria com o Procon.

Inaugurações de subestações



No dia 13, a companhia realiza a inauguração da Subestação Casimiro de Abreu, que tem a capacidade instalada de 16 MVA e abastecerá cerca de 18 mil clientes do município. No dia 14, será a vez de inaugurar a Subestação de Entroncamento Lagos. A unidade está interligada à Subestação Lagos e vai injetar até 1.200 MVA de potência, tendo a capacidade de atender cerca de 700 mil clientes dos municípios de Rio das Ostras, Silva Jardim, Macaé, Campos, Cabo Frio, Búzios, Araruama, entre outros, além de atender futuramente também a crescente demanda por energia nas regiões dos Lagos e Norte.



Com investimento de mais de R$ 180 milhões, as subestações contam com equipamentos que podem ser comandados remotamente, permitindo assim a recomposição rápida da rede elétrica.