O evento foi a altura de uma etapa a nível nacionalDivulgação/Jonathan Vidal

Publicado 09/09/2022 09:00

Casimiro de Abreu - O Dia da Independência foi marcado por muita adrenalina em Casimiro de Abreu. A cidade foi sede da sede da 4° Etapa da Taça Brasil MTB/XCO, que ocorreu na pista montada no Sítio Agrícola. O evento contou com participantes em diversas categorias e foi organizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj), com apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

A etapa contou a presença de atletas de vários lugares do Brasil. Entre os campeões estão: no juvenil feminino, Ana Carolina Esteves; Juvenil Masculino, Pedro Henrique Moreira; Open Masculino, Cristóvão Crespo; Open Feminino, Master C 50 a 59 anos feminino, Monica Bernarde; Master B 40 a 49 anos feminino, Viviane Eiras; Master A 30 a 39 anos feminino, Natali Franco; Master D1 60 a 64 anos, Carlos Alberto Silva; Master D2 65 a 69 anos, Luis Carlos Silva.

“O evento foi excelente a altura de uma etapa a nível nacional. A pista construída para o evento recebeu elogios de praticamente todos os atletas. Foi um grande sucesso. Todos que fizeram parte deste evento estão de parabéns” contou Adair Tuchê, presidente da Fecierj.

O prefeito Ramon Gidalte participou da premiação das atletas ao lado da primeira-dama Cileia Gidalte, do secretário de Esporte e Lazer, Cosme Batista e do vereador Wellington Santos