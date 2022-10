Equipes já realizaram a instalação da rede de esgoto e drenagem - Divulgação

Equipes já realizaram a instalação da rede de esgoto e drenagemDivulgação

Publicado 05/10/2022 09:39 | Atualizado 05/10/2022 09:40

Casimiro de Abreu - As obras do bairro São Sebastião, em Casimiro de Abreu, que iniciaram em julho, estão avançando a todo vapor. Os moradores estão vivenciando o início da implantação de meio-fios e pavimentação de concreto intertravados, um sinal de que as melhorias estão prestes a ser concluídas após décadas de espera.



Ao todo serão 12 ruas contempladas com estes serviços. As equipes já realizaram a instalação da rede de esgoto e drenagem. De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Rafael Jardim, a previsão é que até o final do ano as ruas estejam todas pavimentadas. Todo o investimento usado nas melhorias vem de recursos do Governo do Estado, orçado em R$ 3,9 milhões.

“Estamos acompanhando esta obra de perto. A previsão é pavimentar todo o bairro São Sebastião até o final do ano. Graças a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado estamos executando esta obra. A população esperou por isso há anos", contou Rafael Jardim.