A Subestação Casimiro de Abreu foi totalmente planejada com equipamentos e tecnologia de ponta. A unidade é 100% automatizada, equipada com um sistema que se comunica diretamente com o Centro de Operações do Sistema (COS), localizado no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 15/09/2022 12:45 | Atualizado 15/09/2022 12:49

Casimiro de Abreu - A Enel Distribuição Rio inaugurou hoje (13) a Subestação Casimiro de Abreu, que vai beneficiar cerca de 18 mil clientes do município. Estiveram presentes na solenidade, realizada na própria subestação, o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, o presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, Marcos Frese Miller, o coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabu, o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio, Fabiano Silveira da Silva, e o diretor de Engenharia da Enel Grids Brasil, Fernando Andrade, entre outras autoridades e executivos da Enel Rio.



A companhia investiu R$ 45 milhões no projeto, que contempla, além da subestação, uma linha de transmissão que é responsável por alimentar a unidade. Com capacidade instalada de 16 MVA, a subestação também vai atender à crescente demanda por energia na região, contribuindo para aumentar a confiabilidade do sistema e melhorar o fornecimento em Casimiro de Abreu e nos distritos vizinhos, como Barra do Sana e Rocha Leão.



“Para a Enel, é um orgulho muito grande inaugurar essa subestação, que permitirá um desenvolvimento ainda maior para Casimiro de Abreu. Empregamos aqui o que há de mais moderno em termos de tecnologia de subestações. Durante as obras, 80 trabalhadores superaram muitos desafios, incluindo climáticos e geográficos. Nosso compromisso é seguir modernizando e ampliando a infraestrutura de distribuição de energia em nossa área de concessão, contribuindo para o desenvolvimento das cidades”, destacou Fernando Andrade, diretor de Engenharia da Enel Grids Brasil.



O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, compartilhou sua felicidade com a entrega da subestação e destacou a importância da obra para a região. “Sempre foi um sonho para os munícipes a construção de uma subestação de energia, e agora é uma realidade! Estou muito feliz com mais essa conquista, e tenho certeza de que, por meio dela, Casimiro de Abreu irá crescer e gerar grandes oportunidades. Essa entrega é uma virada de chave, que mostra que estamos nos preparando para o futuro. Se a cidade dobrar de tamanho de hoje para amanhã, essa subestação nos atenderá. Além disso, ao garantir essa energia de qualidade, estamos dando o primeiro passo para a instalação do distrito industrial de Casimiro de Abreu, que vai nos transformar em uma cidade de emprego e desenvolvimento”, disse.



Tecnologias de ponta



A Subestação Casimiro de Abreu foi totalmente planejada com equipamentos e tecnologia de ponta. A unidade é 100% automatizada, equipada com um sistema que se comunica diretamente com o Centro de Operações do Sistema (COS), localizado no Rio de Janeiro. Isso significa que, se houver algum problema no fornecimento de energia, ele será detectado no menor tempo possível, assim como o restabelecimento da energia, porque essa comunicação dos sistemas é feita em tempo real.



“Temos o forte compromisso com nossos clientes e população da nossa área de concessão de fazer importantes investimentos que melhorem e ampliem a qualidade e a capacidade de novas conexões. Com essa nova subestação vamos disponibilizar mais energia para os atuais e novos clientes do município, permitindo assim um melhor atendimento aos nossos clientes”, afirmou Rover França, Responsável por Obras de Alta Tensão da Enel Rio.



Investimentos no município



Somente em Casimiro de Abreu, de janeiro de 2020 a julho de 2022, a Enel Rio investiu mais de R$ 2 milhões. Entre as melhorias aplicadas neste mesmo período estão a instalação de 19 equipamentos telecomandandos na rede e a previsão de instalar mais 4 neste ano. A tecnologia do telecomando permite identificar, de forma mais ágil e remota, possíveis falhas na rede elétrica, causadas por fatores externos à rede, como queda de árvores sobre a fiação, descargas atmosféricas ou batidas de veículos em postes. Com os equipamentos telecomandados, é possível religar remotamente em alguns minutos o serviço para grande parte dos clientes afetados pela interrupção, tornando o restabelecimento mais eficiente e reduzindo o número de clientes sem energia.



Para garantir a confiabilidade do sistema elétrico, manutenções nos equipamentos e na rede são realizadas diariamente pelas equipes da distribuidora. A previsão é que, nesse ano, sejam feitas cerca de 1.200 manutenções em equipamentos no município. Além disso, já foram feitas mais de 7 mil podas e estão previstas mais de 2.600 podas antecipadas na cidade. A companhia também já realizou 216 projetos de manutenção preventiva e inspecionou cerca de 193 km de redes no município.