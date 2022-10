A Patrulha Maria da Penha é o destacamento especializado da Guarda Civil Municipal que atua em parceria com a Polícia Militar, o Proeis, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS e Hospital Municipal - Divulgação

Publicado 05/10/2022 12:08 | Atualizado 05/10/2022 12:09

Casimiro de Abreu - A Patrulha Maria da Penha completou 100 dias de atuação no mês de setembro em Casimiro de Abreu. Até o último dia 30, foram 496 atendimentos, sendo emergências, suporte às assistidas, condução à delegacia, orientação, entre outros, de suma importância para que as mulheres saibam que não estão sozinhas na luta contra a violência doméstica. Treinamentos e realização de palestras também estão entre as ações neste período.



A Patrulha Maria da Penha e o Centro de Atendimento à Mulher, CEAM, foram inaugurados em Casimiro de Abreu no dia 31 de maio, com o papel de desenvolver ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e articular as redes de atendimento, especialmente nas áreas de saúde, assistência social, segurança pública e justiça.

A Patrulha Maria da Penha é o destacamento especializado da Guarda Civil Municipal que atua em parceria com a Polícia Militar, o Proeis, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS e Hospital Municipal. Para a coordenadora, Ariana Barbosa, é um serviço que necessita de muita interação com as forças de segurança, sensibilidade e, acima de tudo, qualificação.“Buscamos sempre o aprimoramento do nosso trabalho para oferecermos um serviço de excelência. Desde que iniciamos, já participamos de uma série de treinamentos e troca de experiência com outras Patrulhas, inclusive, fora do Estado do Rio. É um trabalho árduo, mas muito gratificante. As pessoas não imaginam o número de mulheres que passam por algum tipo de violência no nosso município”, disse.Além de treinamentos constantes, a Patrulha Maria da Penha realiza palestras para diversos públicos. Na última semana, participou da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Sipat, do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Meneses; da palestra organizada pelo município de Rio das Ostras, com o tema as reflexões do enfrentamento do combate ao feminicídio e do curso online promovido pelo Programa Patrulha Maria da Penha-Guardiões da Vida da Polícia Militar do Rio de Janeiro.O CEAM e a Patrulha Maria da Penha estão localizados na rua Joaquim Araújo, nº 60, no Centro, próximo ao Supermercado Tinoco em Casimiro de Abreu. O telefone é (22) 99281-0576.