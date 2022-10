Lançamento do Projeto Sesc +Esporte em Casimiro de Abreu - Divulgação/Jonathan Vidal

Lançamento do Projeto Sesc +Esporte em Casimiro de AbreuDivulgação/Jonathan Vidal

Publicado 21/10/2022 15:34 | Atualizado 21/10/2022 15:36

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu e o Sesc RJ lançaram nesta sexta-feira (21) o projeto "RedeSesc+Esporte". Serão oferecidas aulas gratuitas de Tênis, Futebol, Futsal, Basquete e Vôlei para crianças e adolescentes de baixa renda. Podem participar meninos e meninas entre 6 e 17 anos cuja renda familiar bruta não ultrapasse três salários mínimos nacionais. A cerimônia que marcou o início do projeto foi realizada no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no distrito de Barra de São João.

O evento contou com a participação de Leandro Discreto, primeiro atleta profissional de Basquete 3x3 e integrante da Seleção Brasileira, que fez uma clínica de basquete com os jovens. Também estiveram presentes o vice-prefeito Lelei da Marmoraria; o secretário de Esporte e Lazer, Cosme Batista; a secretária de Turismo e Eventos, Adriana Grillo; o analista de recreação do Sesc RJ, Rondinelli Esteves; a gerente de lazer do Sesc RJ, Mônica Velasque e o presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres.

Com a parceria, o Sesc RJ vai fornecer um quantitativo de camisas, materiais esportivos, ambientação e coordenação técnica. Vivências e palestras inspiradoras de atletas de ponta voltadas para professores e alunos também estão inclusas no projeto. O município cede a estrutura física e os professores para a realização do projeto, e fica responsável pelo processo de inscrição.

O RedeSesc+Esporte foi criado para ampliar o trabalho da instituição como propagadora do esporte como ferramenta de inclusão social.

“O esporte transforma a vida das pessoas. Fui criado na favela da Rocinha e graças ao basquete conheci 27 países. Através de muita dedicação, força de vontade e treinamento podemos alcançar lugares nunca imagináveis. Acreditem nos seus sonhos”, comentou Leandro Discreto para a plateia presente na arquibancada do ginásio.

Inscrições – Para se inscreverem, os estudantes e/ou pais (ou responsáveis) devem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer para poder preencher um formulário de inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (22) 2778-2185.