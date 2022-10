O estúdio Iara Machado foi inaugurado no Centro de Casimiro de Abreu - Divulgação/Verônica Côrtes

O estúdio Iara Machado foi inaugurado no Centro de Casimiro de AbreuDivulgação/Verônica Côrtes

Publicado 18/10/2022 10:21 | Atualizado 18/10/2022 10:32

Casimiro de Abreu - De sorriso fácil, cheia de entusiasmo e com um olhar corajoso e inovador, a fotógrafa Iara Machado voltou para o interior do Rio de Janeiro com um projeto muito especial. Após uma temporada de muito trabalho em Paris, ela conquista mais um grande sonho – a inauguração do seu estúdio de fotografia em Casimiro de Abreu, que aconteceu neste mês de outubro.

Iara retornou às terras brasileiras com uma bagagem cheia de novidades. A paixão pelas lentes começou ainda na adolescência, quando chamava a atenção em uma rede social com suas fotos criativas, com produções e cenários inusitados, mas de forma totalmente despretensiosa.

“Foi uma fase muito gostosa e eu bombava no Orkut com minhas fotos, mas nunca tinha pensado que poderia viver disso profissionalmente. Sou formada em enfermagem e só depois que conheci meu marido, que é da área de audiovisual, isso mudou. Foi ele que me encorajou a dar ouvido à essa arte tão linda que estava adormecida no meu coração”, recordou Iara, que é casada com o videomaker Wanderson Chan.

Hoje, o trabalho de Iara Machado em estúdio é mais conceitual, voltado para moda, ensaios femininos, gestantes, público teen, fotos corporativas e reposicionamento de imagem na internet. Suas produções têm agora uma “pitada” francesa e de muita inspiração.

Essa transformação começou com a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Iara e Chan criaram uma empresa em sociedade com uma amiga francesa a fim de ampliar seus trabalhos no exterior e expandir o nome no mercado. Durante a temporada na Europa, a fotógrafa vivenciou o dia a dia dos estúdios de moda, trabalhando com modelos e nomes influentes como a ex-BBB Sara Andrade, no Festival de Cannes, além de fazer campanhas publicitárias nos segmentos de jóias, bolsas e óculos.

“Foi um período de muita dedicação e entrega e quero levar tudo isso para meu estúdio aqui em Casimiro de Abreu, que foi a cidade que tão bem nos acolheu. O conceito é trazer sempre a linguagem da fotografia de moda para um ensaio comum do cotidiano. O que trago de mais valioso nesse novo passo profissional, com certeza é a ampliação de visão de mundo, as experiências culturais e inspirações do universo da moda. Trabalhar em Paris foi incrível e agora todo ensaio que fizer terá um pouco do que vivi por lá”, ressaltou.

O poder transformador do Empreendedorismo Feminino

Muito mais do que transportar ideias e sonhos através da fotografia, Iara destaca a alegria de também ser fonte de inspiração para mulheres empreendedoras. A fotógrafa disse que a decisão de voltar para Casimiro de Abreu se deu, primeiramente, após ela e o marido avaliarem que era o exato meio entre o Rio capital e a Região dos Lagos, com o objetivo de expandir o trabalho para as cidades ao redor, além de ter uma clientela já formada no interior.

“O empreendedorismo feminino é um assunto do qual amo falar, pois significa dar forma e sentido ao que acreditamos. Trouxemos uma identidade bem parisiense para um estúdio no centro de Casimiro e foi maravilhoso ver na inauguração o quanto essa ideia foi aceita. A independência financeira vai muito além de ter dinheiro, diz muito sobre construir uma vida com mais autonomia, uma liberdade que coloca a mulher num lugar mais alto. Sempre digo que todo mundo já nasceu com algo que ama fazer, e quando se tem 100% de dedicação nisso, não tem como dar errado”, finalizou Iara.

O estúdio Iara Machado fica na Rua Waldemir Heringer da Silva, nº 27, loja 5, Centro - Casimiro de Abreu. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, e aos sábados das 8h às 14h. Mais informações pelo Instagram:@iaramachadofoto.