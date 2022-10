Em Rio das Ostras, Marcelo esteve nesta segunda, dia 17, na inauguração de unidades móveis do Sesc - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 20/10/2022 14:21 | Atualizado 20/10/2022 14:22

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu elevou o nível dos eventos após parceria entre a Prefeitura e o Sesc-RJ. Além do verão, que entregou a população shows, clínicas de esportes, serviços de saúde, entre outros, o inverno também foi contemplado com um Festival no Centro da Cidade e no distrito de Barra de São João.

Em agradecimento, o presidente do Sindicomércio (Sindicato do Comércio Varejista, de Bens e Serviços de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim), Marcelo Ayres, recebeu uma homenagem das mãos do prefeito Ramon Dias Gildalte e da secretária de turismo Adriana Grillo.

“Fico honrado por isso. Mas lembro que essas homenagens não são só conquistas minhas. Eu sou apenas uma ponta dessa estrutura. As equipes do Sesc, do Senac, do iFec e de todo o sistema que a da Fecomércio representa são as verdadeiras detentoras dessa honraria. Nosso Presidente Antônio Queiroz vem desenvolvendo um trabalho que nunca foi feito no nosso Estado, por meio do qual temos a oportunidade de levar educação, cultura, saúde, lazer e bem-estar a todo o RJ, relatou Marcelo Ayres.

RIO DAS OSTRAS – Em Rio das Ostras, Marcelo esteve nesta segunda, dia 17, na inauguração de unidades móveis do Sesc: o Sesc Mulher, como parte da programação do Outubro Rosa, e o OdontoSesc, com oferta de serviços gratuitos de odontologia.

Além disso, foram assinados dois importantes termos que vão proporcionar a construção da primeira unidade híbrida Sesc/Senac do Brasil e da gerência do Centro Gastrônimo José Hugo Celidônio.