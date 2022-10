Fórum discutiu o desenvolvimento da Guarda Civil Municipal frente aos campos de atuação - Divulgação

Publicado 26/10/2022 12:15 | Atualizado 26/10/2022 12:20

Casimiro de Abreu - Com o tema “Interfaces, evidências e a importância da participação popular”, ocorreu nesta terça-feira (25), o II Fórum de Segurança Pública de Casimiro de Abreu, realizado no auditório da Primeira Igreja Batista, no distrito de Barra de São João.

O evento abordou o fortalecimento da segurança pública no âmbito municipal; prestação de contas da atuação da Secretaria de Segurança Pública; discutiu o desenvolvimento da Guarda Civil Municipal frente aos campos de atuação; apresentou os novos grupamentos e seus resultados, além de promover a aproximação entre atores da segurança pública e da sociedade.

“Este Fórum possibilita ampliar a participação ativa de todos os atores envolvidos nessa engrenagem, segurança pública e sociedade civil. É de responsabilidade do governo promover políticas em conjunto com as demais forças de segurança pública, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, tornando-se um espaço seguro para o desenvolvimento social e econômico da cidade”, disse Wellington Lima, secretário de Segurança Pública.

Estiveram presentes o vice-prefeito Lelei da Marmoraria; os vereadores Maria de Fátima Canejo e Pedro Gadelha; representando a 8ª delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wagner Monteiro; o representando a 63ª Subseção da OAB, Marcos Payá; sargento Gouvêa, representando o 32° BPM e a Loja Maçônica e a presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Elizabeth Porto.

“Quanto mais investimento em segurança pública menor são os índices de criminalidade. Vamos continuar a investir nos próximos anos para dar mais segurança a nossa população. Sabemos que precisamos valorizar o lado humano também”, comentou Lelei da Marmoraria.