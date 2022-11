Serão abertas vagas para outros cargos na empresa - Divulgação

Publicado 09/11/2022 13:34 | Atualizado 09/11/2022 13:36

Casimiro de Abreu - A seleção para os funcionários do supermercado SuperMarket, em Casimiro de Abreu começou nesta terça-feira, dia 7. As analistas de Recursos Humanos do grupo Alvorada, Denise dos Santos e Elaine Gutilerlez, realizam as entrevistas com os interessados na Secretaria de Trabalho e Renda. As primeiras vagas disponibilizadas foram para Auxiliar de Serviços Gerais, Repositor de Mercadoria, Conferente, Desposista, Fiscal de Prevenção de Perdas e Cozinheiro.



O grupo Alvorada é responsável por 26 lojas da rede SuperMarket. A unidade de Casimiro de Abreu será a 27ª e a previsão é que a inauguração aconteça nos próximos meses. O número de vagas oferecidas chegará a 99 no total. Ainda serão divulgados novos cargos.

As analistas de RH da empresa com o secretário de Trabalho e Renda, Alberto Massad Divulgação

De acordo com Denise dos Santos o apoio da Prefeitura foi fundamental para o sucesso do processo seletivo. “Somos um grupo de fora da cidade e sem o apoio da Secretaria de Trabalho e Renda e da Assessoria de Desenvolvimento Econômico não conseguiríamos realizar as entrevistas e a seleção dos funcionários tão rápido. Estamos contando com o espaço físico e todo o apoio dos funcionários da Secretaria. Queremos agradecer e enfatizar essa parceria”, declarou Denise.



Para o assessor de Desenvolvimento Econômico, Wallace Lopes, a atração de empresas como o grupo Alvorada, garante emprego e renda para a população. “A prefeitura de Casimiro de Abreu vem atuando em várias frentes pelo desenvolvimento econômico, em razão disso, empresas de fora do município vêm buscando se instalar em nossa cidade, o que garante emprego e renda de forma mais rápida e eficaz”, destacou o assessor.



O secretário de Trabalho e Renda, Alberto Massad, lembra que o serviço de intermediação de mão de obra e o Sine estão à disposição dos empregadores do município.



