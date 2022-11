Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados - Divulgação

Publicado 01/11/2022 13:00

Casimiro de Abreu - A prática de beach tennis tem ganhado cada vez mais espaço em todo o país e Casimiro de Abreu segue nesse ritmo. Nos dias 5 (sábado) e 6 (domingo), acontece o 1° Torneio de Beach Tennis de Barra de São João, no Praião. Serão 12 quadras montadas, com disputas em quatro categorias: A, B, C e D; masculino, feminino e mista. Os três primeiros colocados serão premiados.

O torneio é organizado pela Academia de Beach Tennis de Rio das Ostras (ABTRO), e conta com o apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

“Nossa expectativa, para os dias de competição, é a participação de mais de 200 atletas. A ideia é incentivar e apoiar a prática dessa modalidade esportiva na cidade. A Prefeitura já oferece escolinha de beach tennis de forma gratuita e com certeza, após este evento teremos novos alunos inscritos querendo praticar este esporte que cresce a cada ano no Brasil", disse Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCmal-a4BpZQTDaKcUJzUse63eSPA8wpbwut7s0BgYQPxZFg/viewform

Mais informações pelo telefone (22) 99833-8149.