O treinamento foi iniciado na quarta-feira, com a realização de uma videoaula e uma palestra explicativa para alunos e funcionários sobre os procedimentos a serem colocados em prática - Divulgação/Jhon Vida

Publicado 14/11/2022 10:57 | Atualizado 14/11/2022 11:00

Casimiro de Abreu - Muita adrenalina!! Os alunos da Escola Municipal Patrick Marchon Portal receberam uma aula diferente nesta quinta-feira, dia 10. A equipe da Defesa Civil Municipal realizou o treinamento do Plano de Evacuação para situações de emergência, nos turnos da manhã e tarde. Esta ação é uma parceria da Defesa Civil Estadual - REDEC Baixada Litorânea, representado pelo subtenente José Renato Miranda; e o Destacamento de Bombeiro Militar 1/9 de Casimiro de Abreu, representado pelo Major Willian Mardônio.



O treinamento foi iniciado na quarta-feira, com a realização de uma videoaula e uma palestra explicativa para alunos e funcionários sobre os procedimentos a serem colocados em prática no dia do treinamento e em eventuais casos de emergência. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Salviano, os treinamentos serão realizados em todas as escolas da rede municipal.

O treinamento é uma orientação do Corpo de Bombeiros para que seja realizado nas escolas no mês de novembro Divulgação/Jhon Vida



“O treinamento é uma orientação do Corpo de Bombeiros para que seja realizado nas escolas no mês de novembro. Começamos pela Escola Patrick Marchon Portal, mas já estamos agendando o treinamento também em outras unidades. Na próxima semana, o treinamento na escola Rosane de Oliveira Baptista Fernandes, na Barra do Sana”, informou Marcelo.



Além do treinamento prático de evacuação, foram realizadas na escola Patrick Marchon Portal a identificação e a sinalização de rotas de fuga e de extintores de incêndio. A sinalização foi instalada de forma provisória e, posteriormente, será substituída por uma definitiva.



Outro importante treinamento, já iniciado pela Defesa Civil Municipal, é o de primeiros socorros, determinado pela Lei nº 13722/18, conhecida como Lei Lucas. Essa norma obriga as escolas públicas, privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimento de primeiros socorros. A primeira unidade a receber esse treinamento em Casimiro de Abreu foi a Casa Abrigo, da Secretaria de Assistência Social.