Publicado 01/11/2022 10:00

Casimiro de Abreu - O alívio estampado no rosto de João Pereira, internado no Hospital Ângela Maria Simões Menezes reflete o sentimento de melhores dias para dezenas de pessoas à espera de serviços de hemodiálise em Casimiro de Abreu.

Morador de Professor Souza, aposentado, 69 anos, seu João é o primeiro paciente com insuficiência renal crônica a fazer tratamento no Município, sem precisar se deslocar para outras cidades. Ele fazia tratamento três vezes por semana: terça, quinta e sábado, saindo às 2h da tarde, chegava em casa às 10h da noite para se tratar em Macaé ou Rio Bonito.

“Tinha dia que não dava para fazer o tratamento e voltava muito cansado. Para nós isso é muito bom. Estou a 10 minutos de casa. Se não fosse tratado aqui, continuaria nesse sofrimento”, disse.

Os serviços de hemodiálise em Casimiro são destinados a pacientes que estejam internados no hospital e que precisam fazer uma hemodiálise de emergência: que precisam ser transferidos ou que precisam melhorar seu quadro clínico. Já os pacientes que não estão internados continuam fazendo o tratamento normalmente, fora do município.

“Para frisar, a pessoa que precisa ser tratada com os serviços de hemodiálise à beira leito, antes passa pelo atendimento de um médico clínico-geral e se constatado a gravidade ele é internado no Hospital”, explica o secretário municipal de Saúde, Lucas Maia. .

Além do prefeito Ramon e do Secretário Lucas Maia estiveram presentes na solenidade os vereadores Fátima Canejo, Pedro Gadelha e Wellington Lima; a diretora do Hospital, Adriana Signorelli, o coordenador de Atenção Básica, Alex Roelles Peixoto, Lia Necker, chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e Priscila Gasparetto, assessora do secretário Lucas Maia.