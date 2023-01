Durante o encontro, diversos assuntos foram discutidos como, a limpeza dos banheiros e o horário dos ônibus - Divulgação

Publicado 13/01/2023 14:28 | Atualizado 13/01/2023 14:40

Casimiro de Abreu - Os lojistas do Terminal Rodoviário de Casimiro de Abreu assinaram nesta quinta-feira (12), o Termo de Permissão de Uso do local, pelo período de 12 meses, no Gabinete da Prefeitura de Casimiro de Abreu.

O prefeito Ramon Gidalte afirmou que muitos lojistas trabalhavam ali quase de maneira informal. "O termo de permissão assinado estende a possibilidade de alongar o prazo de permanência deles", disse.



Durante o encontro, diversos assuntos foram discutidos como, a limpeza dos banheiros e o horário dos ônibus. A segurança em torno do Terminal entrou na pauta, e foi levantada a possibilidade de instalação de um posto da Guarda Municipal.

O lojista Marco Antônio de Almeida Marques participou do encontro e afirmou que, a reunião foi ótima, pois além dos comerciantes, os munícipes e turistas também serão beneficiados com as melhorias previstas.