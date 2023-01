A Farmácia Central de Casimiro funcionará das 8h às 20h, diariamente, mesmo horário de funcionamento da Farmácia Municipal de Barra de São João - Divulgação

Casimiro de Abreu - Inaugurada recentemente a Farmácia Municipal Rafael Barbosa da Silva, em Casimiro de Abreu, traz mais conforto, rapidez e praticidade para a população.

Localizada na Rua Paulino Quintino Lira, em frente ao Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, no Santa Ely, a nova sede apresenta vantagens aos usuários, como por exemplo: estrutura nova, excelente localização geográfica – há menos de 30 metros da entrada do Hospital – e padrão Anvisa de condicionamento dos medicamentos são algumas das características do novo espaço.

A Farmácia Central de Casimiro possui uma sala para atendimento com 10 guichês proporcionando ao usuário atendimento individualizado e humanizado Divulgação



“Agora, basta atravessar a rua. Não precisa ir mais até o Centro da cidade (onde funcionava a antiga unidade) para retirar o remédio. Esta farmácia é só o primeiro passo. Muita coisa boa ainda está por vir ”, disse o secretário municipal de Saúde, Pedro Gadelha.



A Farmácia Central possui uma sala para atendimento com 10 guichês proporcionando ao usuário atendimento individualizado e humanizado. Funcionará de 8h da manhã às 8h da noite, diariamente -, mesmo horário de funcionamento da Farmácia Municipal de Barra de São João.



A Unidade possui um subpolo da Farmácia do Estado – responsável pelo fornecimento de remédios de alto custo como medicação para gestantes com risco de tromboses; Lúpus; Artrite Reumatóide, Mal de Parkinson, Mal de Alzheimer, entre outros.

“Esses medicamentos além de caros, são difíceis de se encontrar em farmácias comerciais”, destacou Bárbara de Araújo, farmacêutica.

As vantagens para a população são enormes, pois em muitas ocasiões, era preciso ir para Macaé ou Rio das Ostras – onde funciona o polo farmacêutico do estado – e até acionar a Justiça. "Em Breve seremos um polo também. Para isso precisamos de apenas 300 inscritos", explicou Pedro, acrescentando que no dia 30 de dezembro foi licitado um novo processo com o objetivo de suprir todo o estoque de medicamentos da Secretaria.