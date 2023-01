O prêmio foi entregue pelo consultor Luciano Rocha ao prefeito Ramon Gidalte, que estava acompanhado da secretária de Educação, Gracenir Oliveira, e do coordenador do Centro Educacional Integrado, Reinaldo Pimentel - Divulgação

O prêmio foi entregue pelo consultor Luciano Rocha ao prefeito Ramon Gidalte, que estava acompanhado da secretária de Educação, Gracenir Oliveira, e do coordenador do Centro Educacional Integrado, Reinaldo PimentelDivulgação

Publicado 25/01/2023 14:22 | Atualizado 25/01/2023 14:24

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Educação, recebeu na manhã desta terça-feira, 24, o prêmio Moderna de Educação, que reconhece o excelente desempenho que o município teve no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. O prêmio foi entregue pelo consultor Luciano Rocha ao prefeito Ramon Gidalte, que estava acompanhado da secretária de Educação, Gracenir Oliveira, e do coordenador do Centro Educacional Integrado, Reinaldo Pimentel.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep, o município saiu da posição 51ª para 14ª nos Anos Finais e da 34º para 8ª posição nos Anos Iniciais. O desempenho está relacionado ao ano de 2021 em comparação ao ano de 2019.

A empresa Soluções Modernas oferece um leque de ferramentas (livros, aplicativo, internet gratuita, etc), que são trabalhadas com os alunos, para a melhoria nos índices do Ideb dos municípios. De acordo com o consultor, Luciano Rocha, Casimiro de Abreu ficou à frente de muitos municípios não só da região dos lagos, mas também da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, tornando-se uma referência para a empresa.

Para o prefeito Ramon Gidalte o prêmio é o resultado de que o município está no caminho certo. “Receber esse prêmio é muito gratificante pois mostra que nossos investimentos estão dando certo. Agradeço o reconhecimento da empresa Soluções Modernas, mas ouvir o relato do coordenador do projeto, Reinaldo, que representa todos os professores envolvidos, é uma satisfação em dobro pra mim”, declarou o prefeito Ramon.

Os desafios na educação pública dobraram após a pandemia do covid-19, para a secretária Gracenir Oliveira contar com o serviço da Soluções Modernas tem feito muita diferença no município.

“O rendimento dos alunos tem sido excepcional. Recebemos diversos depoimentos de pais ressaltando o desenvolvimento dos filhos na escola. Graças ao material da Soluções Modernas e do comprometimento dos nossos professores, crianças com dificuldades no aprendizado estão conseguindo acompanhar suas respectivas faixas etárias”, ressaltou Gracenir Oliveira.