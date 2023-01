Uma estrutura foi montada no Praião com o Trailer de Policiamento Móvel, que funciona por 24h, e atende todo o distrito - Divulgação

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Segurança Pública montou um esquema especial para a programação de verão no distrito de Barra de São João. A Operação Especial de Verão começou, oficialmente, na sexta-feira, dia 20, com a programação na praça As Primaveras.



Uma estrutura foi montada no Praião com o Trailer de Policiamento Móvel, que funciona por 24h, e atende todo o distrito. Além disso, o aumento no efetivo de guardas municipais e policiais militares, 4 motocicletas, 2 quadriciclos, 2 viaturas do Proeis e 10 viaturas da Guarda Municipal reforçam o serviço de rondas e patrulhamento.



“A parceria firmada com o 32º Batalhão de Polícia Militar nos possibilita trabalhar cada vez mais para oferecer segurança aos moradores e turistas que visitam nosso município neste período de férias. Nosso objetivo é que as atividades transcorram com tranquilidade não só em Barra de São João como nos demais distritos”, destacou o secretário de Segurança, Wellington Lima.



As ações em Barra de São João consistem também no fechamento de algumas ruas de acesso ao Praião, no ordenamento e fiscalização do trânsito, além da fiscalização para coibir caixas de som na orla e no entorno do Praião.



O secretário Wellington Lima ressaltou que nos demais distritos onde acontece a programação de verão, o efetivo também será reforçado devido ao fluxo de pessoas. E as rondas de patrulhamento seguem a rotina normal em todos os bairros.