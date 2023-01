Publicado 30/01/2023 14:47

Casimiro de Abreu - O Núcleo Municipal de Saúde do Trabalhador está funcionando com horário estendido para atender aos profissionais que não têm tempo de buscar atendimento médico durante o horário comercial.

Os atendimentos são realizados pela Dra Vânia Nascimento (clínica médica) e também pelo Dr Igor Nijs (odontologista), no ESF da Mataruna, toda segunda, das 17h30 às 22h.

Os profissionais interessados podem entrar em contato com o Núcleo Municipal de Saúde do Trabalhador e realizar o agendamento pelo telefone: (22)99933-2398 ou no CREM, sala 13, em Casimiro de Abreu.

O ESF Mataruna está localizado na Maria José Marmelo dos Santos, nº 235, ao lado do Centro de Fisioterapia, próximo do Hospital Municipal, em Casimiro de Abreu.