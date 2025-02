Lançamento do Programa Capacit Mulher 2025 reuniu profissionais e autoridades em evento que visa impulsionar o empoderamento feminino nos municípios fluminenses - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 12:53

Casimiro de Abreu - O lançamento do Programa Capacit Mulher 2025, promovido pelo Governo Estadual, reuniu representantes de diversas cidades do Rio de Janeiro com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres.

A iniciativa visa capacitar servidores e servidoras que atuam diretamente na implementação de ações para o empoderamento feminino nos 92 municípios do estado.



O município de Casimiro esteve presente com a secretária da pasta de Assistência Social e sua equipe técnica, destacando a importância da participação no evento. “Foi essencial para fortalecer as políticas públicas para as mulheres.Tivemos a oportunidade de apresentar nossos projetos à Secretária de Estado da Mulher e à primeira-dama do Estado, reforçando nosso compromisso com a inclusão e o empoderamento feminino”, afirmou a secretária.