A Polícia Federal apreende materiais comprometedores em Casimiro de Abreu durante operação contra crimes de abuso infantil na internetFoto: Ilustração

Publicado 07/02/2025 15:01

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu foi cenário na quinta-feira (6), de uma ação incisiva da Polícia Federal (PF) no combate à disseminação de materiais relacionados ao abuso infantil na internet. A operação teve como objetivo combater a circulação de conteúdo ilícito e reprimir o crime, com a apreensão de um computador pessoal e um celular durante a abordagem.

Os materiais apreendidos continham fotos e vídeos relacionados ao abuso infantil, que foram enviados a uma mulher na Índia por meio das redes sociais. Segundo a PF, o investigado, que usou um perfil da rede social para praticar o crime, não teve sua identidade revelada.

As provas digitais foram enviadas para perícia, visando confirmar a violação das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente o artigo 214-A, que trata de crimes relacionados à pornografia infantojuvenil. A investigação segue em andamento, com a Polícia Federal destacando que até o simples ato de armazenar essas mídias configura crime hediondo, sem possibilidade de fiança.

"É importante frisar que até o armazenamento de materiais de abuso sexual infantil, mesmo sem compartilhamento, é considerado um crime grave e não permite o arbitramento de fiança", reforçou a PF, destacando a importância da ação preventiva e a eficácia da operação.