Fernando Mansur: Deuses Originais | | O Dia

Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 01/01/2023 06:00

“Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo". Estas são palavras de Jesus. Há muitas interpretações sobre elas e sempre poderemos refletir sobre seu significado, dependendo da fonte onde formos pesquisar e de nossa intuição para discernir.



As conclusões, entretanto, poderão nos levar a uma compreensão mais elevada do que é o ser humano, em sua essência. A Teosofia oferece muitas pistas. De fato, não somos esse corpo, mas o habitamos. Poderíamos dizer que ele é “o Templo do Espírito Santo”. Se somos “filhos do Altíssimo”, temos o Seu sangue correndo em nossas veias, desde o nascimento.



O pecado original, então, só faria sentido se o observássemos a partir da reencarnação. Sempre trazemos uma carga de experiências conosco, para serem entendidas e purificadas em cada existência. Os mundos são governados por Hierarquias de grandes Seres – é o que mostram os livros de H.P. Blavatsky, a fundadora do Movimento Teosófico Moderno.



Nem todos estes Seres pertencem ao reino humano; no momento podem fazer parte do Reino Angélico ou Dévico, dependendo da terminologia usada. Também são chamados de deuses. Os termos às vezes nos confundem, mas a essência do ensinamento é bem lógica, e a referência a Arcanjos é feita em várias tradições.



Neste dia tão especial, que possamos recordar nossa origem divina e comungar com ela profundamente, conectando-nos com os ensinamentos daquele que veio trazer de novo este grande farol de luz para o mundo. Sejamos dignos de nossa natureza. Somos filhos desta Luz Maior que tudo ilumina. Que seu facho clareie nossas sombras e revelem nossa essência.

Podemos. Vamos!

Fernando Mansur